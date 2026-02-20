Ленобласть заняла одно из лидирующих мест среди российских регионов, которые молодежь считает перспективными

Ленинградская область заняла одно из лидирующих мест среди российских регионов, которые молодежь считает перспективными для жизни и работы. Регион улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись на три пункта, сообщил сайт 78.ru .

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что такие успехи не случайны. По его мнению, это результат системной работы управленческой команды и реализации стратегических решений, направленных на создание комфортной среды для молодежи. Власти региона делают ставку на развитие образования, поддержку стартапов и создание новых рабочих мест, написал «Петербург2».

Важно, что в рейтинге учитывался интегральный показатель, отражающий качество жизни людей с инвалидностью. Этот параметр содержит в себе доступность городской среды, уровень медицинской поддержки и возможности для социальной адаптации. Глава региона подчеркнул, что работа в этом направлении будет только набирать обороты.

Ленинградская область заняла 26 место в общем рейтинге, что свидетельствует о прогрессе и стремлении региона улучшать качество жизни своих жителей. Региональные власти уверены, что выбранный курс позволит и дальше удерживать позиции среди лидеров и создавать условия для притока молодых и амбициозных специалистов.