Ленинградская область ввела в эксплуатацию 4,3 миллиона квадратных метров жилья в 2025 году

В 2025 году Ленинградская область достигла впечатляющих результатов в строительной сфере. По информации, опубликованной на allnw.ru , регион ввел в эксплуатацию 4,3 миллиона квадратных метров жилья. Это вдвое больше плановых значений национального проекта.

Вице-губернатор Евгений Барановский подчеркнул, что Ленинградская область второй год подряд демонстрирует показатель в два квадратных метра на человека, тогда как ориентир, установленный на президентском уровне, составляет один квадратный метр, написала gazeta.spb.ru.

Помимо увеличения объема введенного жилья, в регионе отмечается рост строительных работ. Их объем достиг 683 миллиардов рублей, что на 40% превышает уровень предыдущего года. Оборот организаций строительной отрасли увеличился на 7,7%. Численность занятых в строительстве возросла до 57,2 тысячи человек, а средняя заработная плата в отрасли выросла более чем на 20%.