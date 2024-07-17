Ленинградская область вошла в топ-3 лучших регионов по инвестированию в развитие грузовых терминалов

Ленинградская область заняла третье место в рейтинге лучших регионов по объему финансовых операций в отрасли «Грузовые терминалы». Об этом сообщило «АБН 24» со ссылкой на цифровую платформу «Инвестиционные проекты».

Всего в области запустили восемь проектов общей стоимостью 235 миллиардов рублей. Самым крупным стало строительство транспортного терминала Lugaport в порту Усть-Луга, его стоимость оценили в 90 миллиардов рублей.

Отмечается, что весь Северо-Западный федеральный округ в целом привлек 597 миллиардов рублей в эту сферу.

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