Ленинградская область привлечет 13 тысяч индийских специалистов к 2026 году

Власти Ленинградской области намерены существенно увеличить количество работников из Индии. Как сообщил вице-губернатор региона Егор Мищеряков, в 2026 году планируется привлечь 13 тысяч индийских специалистов. Это на 20% больше, чем в предыдущем году, сообщил «Невский проспект» .

Индия наряду с Китаем и Турцией входит в число лидеров по выдаче рабочих виз в Ленинградской области. Новым направлением для привлечения иностранной рабочей силы стало сельское хозяйство. По данным властей, 11 аграрных организаций уже подали заявки на 386 специалистов из Индии, написала gazeta.spb.ru.

Общая кадровая потребность региона на первое февраля составляет 115 тысяч человек. При этом в администрации подчеркивают, что приоритет отдается трудоустройству российских граждан. Иностранные работники привлекаются только в случае невозможности закрытия вакансий отечественными кадрами.