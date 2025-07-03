Ленинградская область начала подготовку к сезону охоты на волков

Власти Ленинградской области призвали охотников своевременно оформить разрешения на отстрел волков. Регион готовится к открытию сезона охоты на волков, который начнется через месяц. Об этом сайту Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Как отметили в ведомстве, волки, представляющие угрозу для популяций диких копытных животных, таких как лоси и косули, подлежат отстрелу в рамках регулирования их численности. Иногда хищники появляются вблизи населенных пунктов, где становятся угрозой для домашнего скота и могут создавать опасные ситуации для людей.

Комитет сообщил, что с 2023 года охотники могут получать компенсацию за добытых волков. За каждую особь выплачивается 25 тысяч рублей. В прошлом сезоне охотники добыли 200 волков, и на выплаты было направлено пять миллионов рублей из бюджета. В этом году уже произведено 85 выплат, и работа по контролю численности волков продолжается.