«Лемана ПРО»: для обустройства дачного участка россиянам потребуется около 50 тысяч рублей

По оценкам «Лемана ПРО» в среднем российские дачники потратят 51,5 тысячи рублей на облагораживание участка в шесть соток. Об этом написала «Газета.Ru» .

В эту сумму входит создание живой изгороди, разбивка газона, обустройство обеденной и зоны отдыха.

Как сообщили в компании, стоимость живой изгороди протяженностью 20 метров варьируется более чем в 30 тысячах рублей в зависимости от вида и высоты саженцев. Наиболее экономный вариант — туи высотой 60 сантиметров, но для того, чтобы они выросли и закрыли забор, потребуется три-четыре года. Для засева трех соток земли понадобится примерно 10–15 килограмм семян, что обойдется в 5–15 тысяч рублей в зависимости от сорта травы.

Также в компании отметили, что обеденная зона с двумя креслами-качалками и столиком стоит от 6,5 тысячи рублей. Качественный мангал будет стоить более четырех тысяч рублей, а качели для зоны отдыха — от 5,5 тысячи рублей.

Компания добавила, что значительные дополнительные расходы могут быть связаны с услугами по сборке мебели, выравниванию земли перед посадкой и собственно посадкой деревьев и растений, а также с доставкой товаров.