Лекцию о вкладе столичных нефтяников в битву за Москву провели в Музее Победы
В столичном Музее Победы состоялась лекция, посвященная вкладу нефтяников в оборону Москвы от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие приурочили к годовщине начала сражения.
«Восемьдесят три года назад от того, как работало наше предприятие, зависел исход битвы за Москву, зависели судьбы людей, наше будущее», — заявил гендиректор завода Виталий Зубер.
По его словам, предприятие не останавливалось ни на сутки, чтобы фронт и тыл получали топливо без перебоев. Ставки были чрезвычайно высоки.
Некоторыми фактами поделился военный историк Артем Драбкин. Он рассказал, что сотрудники предприятия не эвакуировались, а продолжали работу, даже когда немцы подошли уже вплотную к Москве.
«Подвиг завода заключался прежде всего в том, что, несмотря на все трудности, с которыми он столкнулся, <…> он продолжал работать», — подчеркнул историк.
Кроме того, сотрудники возвели в нескольких километрах от производства его фанерную копию, чтобы немцы не могли понять, какое из предприятий настоящее. Советские танки и грузовики заправлялись прямо в цехах и отправлялись на передовую. Топливо с завода было качественнее немецкого и устойчивее к низким температурам.
Всего за годы войны завод переработал почти три миллиона тонн нефти для танков, самолетов и другой техники.
В лекции приняли участие и сотрудники самого предприятия. После встречи их ждала экспозиция из девяти тематических залов.
Замгендиректора музея Федор Смуглин отметил необходимость охвата такими лекциями как можно большего числа заводов.
«Это важно, потому что мы напрямую встречаемся, напрямую рассказываем, и они напрямую видят, что вот, действительно, увековечивается память», — подчеркнул он.
Три месяца тяжелой обороны закончились победой Советского Союза. Московские нефтяники, выдав под бомбардировками врага сотни тонн топлива, помогли отстоять столицу.