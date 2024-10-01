Лекцию о вкладе столичных нефтяников в битву за Москву провели в Музее Победы

В столичном Музее Победы состоялась лекция, посвященная вкладу нефтяников в оборону Москвы от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие приурочили к годовщине начала сражения.

«Восемьдесят три года назад от того, как работало наше предприятие, зависел исход битвы за Москву, зависели судьбы людей, наше будущее», — заявил гендиректор завода Виталий Зубер.

По его словам, предприятие не останавливалось ни на сутки, чтобы фронт и тыл получали топливо без перебоев. Ставки были чрезвычайно высоки.

Некоторыми фактами поделился военный историк Артем Драбкин. Он рассказал, что сотрудники предприятия не эвакуировались, а продолжали работу, даже когда немцы подошли уже вплотную к Москве.

«Подвиг завода заключался прежде всего в том, что, несмотря на все трудности, с которыми он столкнулся, <…> он продолжал работать», — подчеркнул историк.

Кроме того, сотрудники возвели в нескольких километрах от производства его фанерную копию, чтобы немцы не могли понять, какое из предприятий настоящее. Советские танки и грузовики заправлялись прямо в цехах и отправлялись на передовую. Топливо с завода было качественнее немецкого и устойчивее к низким температурам.

Всего за годы войны завод переработал почти три миллиона тонн нефти для танков, самолетов и другой техники.