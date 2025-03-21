Лектор Захаров: только системный труд гарантирует реализацию потенциала

В современном мире без дисциплины даже самый одаренный человек не сможет реализовать свой потенциал. Не врожденные способности, а системный труд зачастую приводит к успеху. Об этом « ФедералПресс » рассказал лектор российского общества «Знание», директор агентства «МосФорум» Дмитрий Захаров.

По его словам, в коллективах все еще верят в спонтанные прорывы и волевые усилия, но только системный подход может гарантировать стабильный результат в долгосрочной перспективе.

«Посредственный, но дисциплинированный сотрудник, выполняющий задачи шаг за шагом, в конечном итоге оказывается продуктивнее хаотичного гения», — заявил эксперт.

Дисциплина без здравого смысла также может привести к неудаче, добавил специалист. Ключевая роль в организации эффективной работы отводится руководителю. Он должен выстраивать стратегию и направлять коллектив, а не только требовать соблюдение порядка, пояснил Захаров.