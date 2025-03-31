Лектор Сеит-Османова: при потере близкого нужно дать себе право погоревать

При утрате близкого человека мир кажется бесцветным, а время будто замирает. Как справиться с трагедией, рассказала писательница и лектор Российского общества «Знание» Ленора Сеит-Османова в беседе с « ФедералПресс ».

Эксперт посоветовала позволить себе горевать. Смерть всегда неожиданна и вызывает шок. Это не только потеря связи с ушедшим, но и ощущение утраты части себя, поэтому нужно дать себе право испытывать негативные эмоции.

«В такие моменты очень важно не убегать от своих чувств. Проживайте их. Плачьте, если хочется плакать. Кричите, если нужно кричать», — пояснила специалист.

Чтобы облегчить страдания, она рекомендовала выражать эмоции: писать письма, говорить с фотографиями. Кроме того, можно попробовать найти поддержку в природе, творчестве или вере.