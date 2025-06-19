Лектор Общества «Знание» Зинкевич призвала не спешить с реакцией на критику
Лектор Общества «Знание» и руководитель медиаотдела благотворительной организации «Анна помогает» Алена Зинкевич в разговоре с «ФедералПресс» поделилась секретами эффективной работы с критикой.
По мнению эксперта, обратная связь — это шанс обнаружить свои слабые стороны и превратить их в возможности для роста.
«Обратная связь — это возможность увидеть свои слабые стороны и превратить их в точки роста», — подчеркнула Зинкевич.
Эксперт рекомендует не спешить с реакцией на критику. Необходимо сделать паузу, выслушать собеседника, задать уточняющие вопросы и не воспринимать замечания как личное оскорбление. Активное слушание поможет разобраться в сути претензий и выделить полезные рекомендации.
Зинкевич советует уделить особое внимание анализу замечаний: обдумать их на свежую голову, отделить конструктивную критику от эмоций и сформулировать основные выводы. Для этого может пригодиться дневник обратной связи, который поможет отслеживать прогресс и избегать повторения ошибок.
Кроме того, важно благодарить за откровенность и учитывать даже резко сформулированные замечания, если в них есть рациональное зерно. Завершающий этап — применение полученных знаний на практике.