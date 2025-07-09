Лектор Общества «Знание» Качкин посоветовал выбирать бархатцы и календулу для создания пышного сада

Многие владельцы дачных участков стремятся создать красивый сад, но не хотят тратить много времени на уход за растениями. Доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета, лектор Общества «Знание» Константин Качкин поделился с «ФедералПресс» своими рекомендациями по выбору неприхотливых растений.

«Если вы хотите, чтобы ваш сад был ярким и живым до самых заморозков, выбирайте растения с длительным периодом цветения, устойчивые к засухе и неприхотливые к почве. Это бархатцы, календула, георгины, дельфиниум и нивяник», — рекомендовал Качкин.

Он отметил, что бархатцы цветут с июня до заморозков. Они отличаются яркой окраской: желтые, оранжевые, бордовые и двухцветные тона. Бархатцы устойчивы к жаре и засухе, любят солнце и хорошо растут на разных типах почв. Чтобы стимулировать новое цветение, нужно регулярно удалять увядшие цветки.

Календула, известная своими яркими оранжевыми и желтыми цветками, легко размножается самосевом и не боится легкой полутени. Цветение длится с начала лета до осени. Удаление отцветших соцветий помогает продлить цветение.

Нивяник, или садовая ромашка, — это декоративное растение с белыми цветами и желтой серединой. Нивяник долговечен и придает клумбе легкость. Цветение происходит в середине лета, иногда повторно осенью. Растение предпочитает солнечные участки и хорошо дренированную почву.

Дельфиниум — высокое растение с соцветиями синих, фиолетовых, розовых или белых оттенков. Имеет две волны цветения — в начале и конце лета. Требует плодородной почвы и подвязки. После первого цветения стебли рекомендуется срезать до земли. Эти пять растений помогут создать пышную и яркую клумбу, которая будет радовать глаз все лето с минимальными усилиями, резюмировал эксперт.