Легкоатлет Бякин призвал начинающих бегунов уделить внимание качественной экипировке

В Приморском парке Победы 17 мая пройдет юбилейный благотворительный забег. В рамках специальной рубрики газеты «Петербургский дневник» и «Радио Зенит» эксперты дали советы новичкам.

Мастер спорта Ярослав Бякин подчеркнул, что нужна качественная экипировка, постепенность и бег в компании. Он пожелал участникам удачи и поддержал инициативу, ведь часть средств направят в фонд «Бумажная птица».

«В режим тренировок надо входить планомерно и аккуратно: не рваться с головой в бой, а оставлять запас сил для тренировочных нагрузок, чтобы потом не испытывать отвращения», — привел слова спортсмена «Вечерний Санкт-Петербург».

