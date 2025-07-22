Легкий самолет «Байкал» соберут на предприятии в Нижнем Новгороде

Активная работа по сборке нового легкого многоцелевого самолета «Байкал», предназначенного для нужд малой авиации, проводится в Нижнем Новгороде. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

По данным ведомства, на предприятии в Нижнем Новгороде изготавливаются 80% деталей планера, включая консоли крыла, хвостовое оперение, элероны и закрылки с дефлектором. Также здесь собирают фюзеляжи. После изготовления все детали отправляют на производственную площадку в Екатеринбурге для финальной сборки и монтажа оборудования.

«Байкалы» разрабатывают как замену устаревшим Ан-2. Они подходят для грузопассажирских перевозок, лесоавиационных работ и санавиации. Самолет оснащен турбовинтовым двигателем, способен преодолевать расстояние до трех тысяч километров и может эксплуатироваться на грунтовых аэродромах. Вмещает до девяти пассажиров или две тонны груза.

Сейчас это третий образец. Запуск серийного производства запланирован на конец 2026 года после завершения всех испытаний.