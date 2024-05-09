Легендарный танк Т-34 проехал по брусчатке Манежной площади | 360°

Общество 09 мая 2024, 08:09 Легендарный танк Т-34 проехал по брусчатке Манежной площади

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Рано утром 9 мая по брусчатке Манежной площади в Москве проехал легендарный танк Т-34. Кадры из центра столицы показала корреспондент «360» Ксения Жеребцова.

На Манежной площади все готово к параду Победы, часть техники уже заняла свои позиции. Военные готовят ее к торжественному шествию. Подготовка в этом году была необычная — очищать боевые машины пришлось от снега.