Легендарный советский конькобежец-рекордсмен Сергеев умер на 100-м году жизни

Известный многократный чемпион мира на дистанции 500 метров в конькобежном спорте Юрий Сергеев умер на 100-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

«Приносим свои искренние соболезнования всем близким и родным Юрия Валентиновича», — заявили в организации.

Спортсмен принимал участие в зимних Олимпийских играх 1956 года. После завершения спортивной карьеры трудился тренером в системе «Динамо».

В СКР добавили, что в годы Великой Отечественной войны Сергеев нес службу в полку специального назначения, который охранял Кремль. Его наградили медалью «За оборону Москвы», «Знаком почета» и орденом Отечественной войны II степени. После 1945 года Сергеев начал интересоваться бегом на коньках и добился мирового признания в этом виде спорта.

Кроме того, Сергеев — судья всесоюзной категории, заслуженный тренер СССР и заслуженный мастер спорта СССР.