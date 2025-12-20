Легальный оборот красной икры в России превысит 12 тысяч тонн по итогам 2025 года

К концу 2025 года объем легального оборота красной икры в России достигнет 12,1 тысячи тонн. Такие данные озвучил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, ссылаясь на сведения ФГИС «ВетИС» (Россельхознадзор) за январь — ноябрь текущего года. Об этом сообщила « Москва.ру ».

По словам эксперта, сезон добычи лосося уже завершен, а информация о заготовке икры вносится в систему «Меркурий» в течение 48 часов после производства. Это позволяет считать опубликованные данные итоговыми показателями за год.

Благодаря цифровым инструментам контроля и прослеживаемости к легальному обороту может быть допущено 12,1 тысячи тонн лососевой икры, что на 18% превышает объем прошлого года.