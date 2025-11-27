Ледяной дождь может привести к проблемам с энергоснабжением в Удмуртии

В пятницу, 28 ноября, в Удмуртии ожидаются сложные погодные условия: ледяной дождь, гололед и налипание мокрого снега. Руководитель госкомитета по делам ГО и ЧС республики Андрей Шуткин предупредил жителей о возможных проблемах с электроснабжением и ухудшении видимости до 500 метров, сообщил сайт udm-info.ru .

Шуткин рекомендовал водителям внимательно следить за дорогой, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Для сообщений о перебоях в электроэнергии граждане могут обратиться в Россети по телефону 8-800-220-02-20 или позвонить по единому номеру экстренных служб — 112.

Синоптик Дарья Зеленцова также отметила, что завтра днем в южных и центральных районах осадки станут смешанными, а на севере региона останется преимущественно снег. Интенсивность осадков возрастет и продлится почти весь день. К вечеру северные районы покроются слоем снега толщиной пять-семь сантиметров, а кое-где возможен повторный ледяной дождь.