Леди Mail.ru: самой модной стрижкой осени стала «Гильотина»

Стрижка «Гильотина» является одной из самых актуальных и трендовых осенью 2024 года. Именно так палачи Французской революции стригли людей перед казнью, сообщила Леди Mail.ru.
«Гильотина» длиннее стрижки пикси, но короче боба, с равномерной длиной по всей поверхности. Она прекрасно подходит девушкам с мягкими и слегка волнистыми волосами. Для того чтобы стрижка выглядела хорошо, достаточно немного стайлинга и естественной сушки, что позволит ей гармонично обрамлять уши и шею.
Также эта стрижка рекомендуется для девушек с пропорциональными и аккуратными чертами лица и не слишком выраженной линией подбородка.
Центр тактической медицины в Котельниках провел урок для пенсионеров
Денис Буцаев и Игорь Артамонов обсудили развитие инфраструктуры в Липецкой области
Последний шанс. Зеленский решится на безумный шаг ради помощи НАТО
Директора парка «Патриот» выпустили из СИЗО
Квир-блогер из Петербурга признался в убийстве активиста и показывал его тело в соцсетях
Более трех тысяч авто эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте