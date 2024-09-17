Леди Mail.ru: самой модной стрижкой осени стала «Гильотина»

Стрижка «Гильотина» является одной из самых актуальных и трендовых осенью 2024 года. Именно так палачи Французской революции стригли людей перед казнью, сообщила Леди Mail.ru .

«Гильотина» длиннее стрижки пикси, но короче боба, с равномерной длиной по всей поверхности. Она прекрасно подходит девушкам с мягкими и слегка волнистыми волосами. Для того чтобы стрижка выглядела хорошо, достаточно немного стайлинга и естественной сушки, что позволит ей гармонично обрамлять уши и шею.

Также эта стрижка рекомендуется для девушек с пропорциональными и аккуратными чертами лица и не слишком выраженной линией подбородка.