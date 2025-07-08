Леди Mail.ru: почти каждый пятый россиянин назвал уважительное отношение ключом к семейной гармонии

Сегодня взгляды на прочные отношения меняются: место романтических иллюзий занимает психологическая зрелость и эмоциональная осознанность. Об этом говорят результаты исследования, проведенного сайтом Леди Mail.ru в рамках спецпроекта ко Дню любви, семьи и верности.
Опрос показал, что для россиян залог семейного счастья складывается из множества факторов. Главными компонентами успешной семейной жизни респонденты считают взаимное уважение и доверие (19%). Немаловажную роль играют умение выслушивать партнера (16%), поддержка и помощь друг другу (13%), способность прощать недостатки любимого человека (11%).
Страсть и романтика оказались не столь значимыми: только 6% участников опроса выделили любовь и романтичные поступки как важные составляющие счастливого брака.
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