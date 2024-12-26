Леди Mail: 33% россиян не едят оливье с курицей

Споры начинаются уже на стадии выбора основного компонента: согласно результатам опроса, 33% россиян избегают добавления курицы в оливье.

Еще 29% участников отказались бы от рецепта с колбасой, а 28% предпочитают исключить говядину. Оставшиеся 10% респондентов указали другие нежелательные для них ингредиенты: семгу или форель, свинину, говяжий язык или копченую карбонаду.

Что касается овощей, то здесь мнения также разнятся. Например, только 90% опрошенных добавляют зеленый горошек в оливье, остальные 10% исключают этот ингредиент из рецепта.