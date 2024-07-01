Депутаты предложили предоставлять ряду военнослужащих скидку на оплату санаториев

Депутаты ЛДПР предложили ввести скидку на оплату санаториев для ряда военнослужащих. Об этом сообщил RT.

Предполагается, что льготу получат военные, отслужившие менее 20 лет и уволенные в результате травмы. В период проведения СВО количество нуждающихся в лечении выросло, напомнили авторы инициативы.

Они призвали сделать путевки в оздоровительные учреждения более доступными. Речь идет о скидке для военнослужащих в 75%.

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