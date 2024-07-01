Депутаты предложили предоставлять ряду военнослужащих скидку на оплату санаториев

Депутаты ЛДПР предложили ввести скидку на оплату санаториев для ряда военнослужащих. Об этом сообщил RT .

Предполагается, что льготу получат военные, отслужившие менее 20 лет и уволенные в результате травмы. В период проведения СВО количество нуждающихся в лечении выросло, напомнили авторы инициативы.

Они призвали сделать путевки в оздоровительные учреждения более доступными. Речь идет о скидке для военнослужащих в 75%.