«РГ»: западные пользовали X поддержали позицию Лаврова в беседе с Карлсоном

Интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону стало одной из главных тем для обсуждения среди пользователей соцсети X. Комментарии в бывшем Twitter изучила «Российская газета» .

Большинство комментаторов заявили, что разделяют позицию Лаврова. По их мнению, именно власти США не дают России завершить украинский конфликт, преследуя интересы корпораций, получающих огромные деньги за поставки вооружений для ВСУ.

«Россия пытается прекратить войну уже около года. Госдеп США говорит „нет“. Идет отмывание денег», — заявил пользователь под ником WarClandestine.

Другой участник обсуждения назвал Лаврова лучшим и самым опытным министром иностранных дел на Земле.

Помимо этого, в многочисленных комментариях отметили, что Карлсон уже сделал гораздо больше для снижения напряженности в мире, нежели президент США Джо Байден за весь свой президентский срок.