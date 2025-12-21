Лариса Долина заявила, что никогда нельзя отчаиваться при черной полосе в жизни

Народная артистка России Лариса Долина в эксклюзивном интервью для Piter.TV поделилась своими впечатлениями от участия в специальной версии «Невероятных приключений Шурика», которая выйдет на ТНТ в новогоднюю ночь. Она рассказала о своей роли, экспериментах в кино и музыке, а также о том, как важно поддерживать связь с молодым поколением.

Долина отметила, что ее роль в фильме — хозяйка банка, которая руководит всеми активами главного героя. Песня, которую зрители услышат в ее исполнении, — это хит Инстасамки «За деньги — да». Артистка подчеркнула, что любит экспериментировать в разных жанрах и готова пробовать себя в новых ролях.

Певица также поделилась своими мыслями о молодых исполнителях. Она выделила Jony, Артема Качера, Мари Краймбрери, Люсю Чеботину и Niletto. Долина считает, что у молодого поколения можно поучиться свободе мышления и раскованности.

«Никогда нельзя отчаиваться, когда идет черная полоса. Надо всегда жить надеждой, что после всегда приходит белая», — отметила артистка, говоря о своих принципах.