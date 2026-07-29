Лантратова рассказала о новых проектах для молодых правозащитников

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова анонсировала новые проекты на форуме «Территория смыслов». Они призваны вовлечь молодежь в правозащитную деятельность. В их числе — Добровольческий корпус уполномоченного, Законотворческая коллегия, Школа правозащитников, медиацентр и образовательные программы.

О проектах Лантратова рассказала во время панельной дискуссии «Политические лидеры нового времени. Требования территорий и ожидания от молодежи» в рамках смены «Правда».

В мероприятии приняли участие 500 человек, среди них были молодые политики, политологи, муниципальные депутаты, активисты парламентских партий и политические журналисты.

«Не бойтесь начинать. Не ждите должности, удостоверения или особого приглашения. Сначала появляется дело. Затем формируются команда и опыт. Главное — честно определить свою цель и понять, чем вы можете быть полезны для страны и людей вокруг себя», — сказала Лантратова.