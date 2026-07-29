Лантратова рассказала о новых проектах для молодых правозащитников
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова анонсировала новые проекты на форуме «Территория смыслов». Они призваны вовлечь молодежь в правозащитную деятельность. В их числе — Добровольческий корпус уполномоченного, Законотворческая коллегия, Школа правозащитников, медиацентр и образовательные программы.
О проектах Лантратова рассказала во время панельной дискуссии «Политические лидеры нового времени. Требования территорий и ожидания от молодежи» в рамках смены «Правда».
В мероприятии приняли участие 500 человек, среди них были молодые политики, политологи, муниципальные депутаты, активисты парламентских партий и политические журналисты.
«Не бойтесь начинать. Не ждите должности, удостоверения или особого приглашения. Сначала появляется дело. Затем формируются команда и опыт. Главное — честно определить свою цель и понять, чем вы можете быть полезны для страны и людей вокруг себя», — сказала Лантратова.
В приоритет омбудсмен поставила возможности для молодежи в правозащитной сфере. В планах — расширение Молодежного совета при УПЧ и его включение в постоянную систему проектов. В структуру совета войдут Добровольческий корпус, Школа правозащитников, медиацентр, Законотворческая коллегия, международный блок и комиссия по поддержке молодежных проектов и заявок на гранты.
Также прорабатывается создание Общественного совета с участием гражданского общества. Активистов будут привлекать к юридической деятельности, правовому просвещению и мониторингу доступности социальных учреждений.
Еще отдельным направлением станет образование. Это олимпиады, кейс-чемпионаты, лекторий УПЧ, конференции, конкурсы.
«Нам нужны молодые юристы, общественники, журналисты, волонтеры, аналитики. Все, кто готов работать с проблемами людей, предлагать решения и видеть результат своего труда», — сказала Лантратова.
По ее словам, из таких проектов рождаются опыт, настоящая команда и служение Родине.