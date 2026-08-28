Лантратова направила гуманитарную помощь в приграничные регионы к 1 Сентября

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила гуманитарную помощь в приграничные регионы в рамках благотворительной акции «Портфель добра. Поможем собраться в школу!» к началу учебного года. Это рюкзаки для школы, канцелярские принадлежности, книги и одежда.

Акцию провел аппарат уполномоченного по правам человека совместно с Торгово-промышленной палатой России и Фондом помощи детям имени Е. М. Примакова. Груз направлен семьям из приграничных районов, подготовка которых к школе затруднительна. Помощь получат более 1000 семей.

«Эта акция — про детей. Про их право прийти в День знаний подготовленными, с новым рюкзаком, тетрадями и всем необходимым для учебы. Конечно, это просто вещи. Но для семьи, которой сейчас непросто, такая поддержка действительно важна. Она помогает сделать подготовку к школе немного спокойнее и радостнее», — сказала Яна Лантратова.