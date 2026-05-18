Ландшафтный архитектор Васецкий рассказал, что заросший дачный участок можно привести в порядок за выходные

По словам эксперта, первым делом нужно определить самые запущенные места: участки с высокой травой, места вдоль забора и заросшие дорожки. Если их очистить в первую очередь, то участок сразу преобразится и станет приятнее глазу.

Затем следует провести грубую расчистку. Высокую траву и поросль лучше всего убирать с помощью аккумуляторного триммера. Этот инструмент не требует сложной подготовки, легко запускается и позволяет аккуратно обработать даже труднодоступные места вокруг деревьев и клумб.

После расчистки нужно заняться кустарниками. С этой задачей поможет справиться аккумуляторный кусторез. Он быстро придаст форму живой изгороди и уберет лишние разросшиеся ветки.

Для более точечной работы пригодится аккумуляторный секатор. Он незаменим, когда нужно аккуратно обрезать отдельные ветви, не повреждая растения. Если на участке есть высокие деревья, то упростить задачу поможет высоторез. С ним не придется использовать стремянку, что экономит время и делает работу безопаснее. В завершение останется собрать скошенную траву, убрать ветки и немного выровнять края газона, заключил специалист.