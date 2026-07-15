Ландшафтный архитектор Васецкий предупредил, что неправильный полив может привести к ожогам листьев

Ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий в беседе с радио Sputnik дал рекомендации по поливу сада в жаркую погоду. Он подчеркнул, что неправильный полив может привести к ожогам листьев, загниванию корней или пересыханию почвы.

Васецкий отметил, что поливать растения лучше до 9 часов утра или после 18 часов вечера, когда солнце уже не такое активное. В это время испарение минимально, и вода успевает пропитать почву.

Эксперт также уточнил, что плодовые деревья и крупные кустарники требуют редкого, но глубокого полива. Например, взрослому дереву в жару необходимо 40–60 литров воды, чтобы промочить грунт на 40–50 см.

«Огурцы, капуста и листовая зелень в жару нуждаются в увлажнении почти каждый день, но небольшими порциями — по 3–5 литров на растение. Томаты, перцы и баклажаны, напротив, поливают реже, но обильнее — до 10 литров под куст. Корнеплоды, такие как морковь и свекла, достаточно поливать раз в неделю, но глубоко, чтобы влага дошла до формирующегося корня», — уточнил Илья Васецкий.

Газон лучше орошать методом дождевания, но только в ранние утренние часы, чтобы трава успела просохнуть до вечера. Эксперт также порекомендовал использовать современное оборудование, например, аккумуляторные модели. Такая техника держит стабильный напор и позволяет плавно регулировать подачу жидкости.