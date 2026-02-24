Ландшафтный архитектор Васецкий посоветовал оставлять зимой на газоне тонкий слой снега

Ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik , как правильно ухаживать за участком после снегопадов.

По словам эксперта, полностью убирать снег до поверхности почвы или газона не стоит, так как это нарушает защитный слой, который предохраняет корневую систему растений от перепадов температур. Оптимально оставлять тонкий слой снега, особенно на газонных участках.

Васецкий подчеркнул, что при уборке снега важно использовать технику, которая не травмирует поверхность участка. Отлично подойдут аккумуляторные устройства.

Также специалист рекомендовал по возможности ограничить передвижение по заснеженному газону, чтобы не уплотнять почву и не повреждать травяной покров.