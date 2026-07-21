Ландшафтный архитектор Васецкий посоветовал несколько дней притенять рассаду после высадки в июле

Ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий поделился с радио Sputnik советами по высадке рассады в июле.

По словам эксперта, перед высадкой рассады необходимо тщательно перекопать и разрыхлить почву. Для этого можно использовать аккумуляторный культиватор, который позволяет обработать землю на нужную глубину без физических перегрузок.

Васецкий подчеркнул, что время высадки играет важную роль. Нельзя высаживать рассаду в полдень под прямыми солнечными лучами. Лучше всего делать это ранним утром или вечером, когда температура воздуха снижается.

Перед высадкой лунки следует хорошо пролить водой, чтобы создать запас влаги для корней. В первые дни после высадки полив должен быть ежедневным, желательно в утренние или вечерние часы. Капельный полив или система автоматического орошения значительно облегчают эту задачу.

После полива рекомендуется замульчировать почву вокруг растений слоем 5–7 сантиметров. Для этого подойдет скошенная трава, солома, опилки или специальный укрывной материал.

Эксперт напомнил, что в первые 3–5 дней после высадки нужно притенять рассаду. Для этого можно использовать специальные затеняющие сетки, агроволокно или даже обычные картонные коробки, установленные с южной стороны.