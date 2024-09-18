Ландшафтный архитектор Семенкова рассказала, что каштаны снова зацвели в Белгороде из-за теплой осени

Из-за аномально теплой погоды в сентябре каштаны зацвели уже во второй раз за год. Жители Белгорода недавно заметили цветущую яблоню в сквере около администрации. Как отметила главный ландшафтный архитектор города, Елена Семенкова, подобные ситуации происходят и в других регионах: цветут не только каштаны и яблони, но и сирень с грушей, сообщил bel.ru .

Если лето выдалось засушливым, некоторые растения могут преждевременно сбросить листву. Осенние похолодания могут спровоцировать повторное цветение. Однако это зрелище, хотя и впечатляющее, наносит вред деревьям.

Поскольку почки пробуждаются не в установленный срок, они не успевают завершить свой вегетационный период. Садоводы советуют удалять цветы, чтобы сохранить ресурсы дерева перед зимними холодами.