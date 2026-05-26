Ландшафтные дизайнеры раскрыли секреты «ленивого» сада

Для создания сада, не требующего ежедневного ухода, специалисты рекомендуют выбирать засухоустойчивые многолетние растения. Они самостоятельно возвращаются весной, избавляя от ежегодной посадки, сообщил сайт «7Дней.ru» .

В числе лучших вариантов — очиток, который накапливает влагу в мясистых листьях, лаванда с ее мощной корневой системой и эхинацея, цветущая все лето даже на сухой почве. Также стоит обратить внимание на чистец византийский, тысячелистник, рудбекию и лапчатку кустарниковую, которой достаточно всего три–четыре поливов за сезон.

Дополнить композицию помогут неприхотливые однолетники: портулак, цинния, космея, бархатцы и настурция. Эти растения не только украсят участок, но и не потребуют постоянного внимания.