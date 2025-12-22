Лайфстайл как стратегия: как повседневный контент стал точкой роста

Лайфстайл все чаще становится точкой входа. Короткие видео о повседневной жизни теперь не дополняют основной контент, а ложатся в его основу и создают возможности для дальнейшей монетизации. Об этом сообщили аналитики социальной платформы Likee.

В 2025 году, по данным платформы, количество авторов в лайфстайл-категории выросло на 26%, а аудитория, регулярно смотрящая такой контент, — на 18%. И это не разовый всплеск интереса, а устойчивый рост.

Лайфстайл-контент работает по иному принципу, чем традиционный формат. В его центре — личный опыт автора и его повседневная жизнь. Именно эта честность и подкупает многих зрителей.

«Я рисую с детства, долгое время это было „в стол“, но когда начал публиковать работы в соцсетях, они нашли отклик — и это стало точкой роста», — рассказал художник Платон.

В уходящем году он выпустил 39 видео, набравших более миллиона просмотров каждое, и был номинирован на звание «Икона лайфстайла 2025 года».

Постепенно лайфстайл-контент стал интересен и брендам. И этому есть объяснение: пользователи все меньше реагируют на традиционную рекламу и все больше — на рекомендации, показанные как часть жизни.

Развивает работу с жанром и сама платформа, создавая тематические проекты, челленджи, программы поддержки и сертификации авторов. Это позволяет авторам быстрее находить аудиторию и масштабироваться.

Таким образом, лайфстайл превратился в среду, в которой личный опыт превращается в медиа, а внимание аудитории — в долгосрочную ценность. И именно такие форматы сегодня задают направление развития рынка коротких видео и influence marketing в целом.