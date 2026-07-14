Lada Azimut, Vesta и Iskra получат новые моторы
Моторы нового поколения для автомобилей Lada Azimut, Vesta и Iskra будут иметь ряд улучшений. Среди них — измененная камера сгорания в поршне, что позволит снизить массу двигателя и улучшить его характеристики. Также эксперты планируют установить коленвалы с доработанными противовесами. Об этом сообщил сайт «Авто.Mail.ru».
Кроме того, ожидается улучшение теплоотвода от поршня и уменьшение расхода масла на угар. Эти изменения направлены на повышение эффективности и надежности двигателей.