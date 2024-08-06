Лаборатория солнечной астрономии: сильная магнитная буря накроет Землю 21 и 22 августа
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала календарь магнитных бурь на оставшуюся часть лета. Ближайшая накроет Землю 12 августа, ее сила составит четыре балла, сообщил сайт «Узнай.ру».
Кроме того, 17 и 18 августа ожидаются геомагнитные возмущения мощностью пять баллов. Сильная буря в шесть баллов придет 21 и 22 августа.
Как рассказал психолог Роман Цветковский, метеочувствительным людям в такие периоды стоит отказаться от курения и кофе. Важно увеличить потребление воды и избегать стресса.
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