Лаборатория солнечной астрономии: сильная магнитная буря накроет Землю 21 и 22 августа

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала календарь магнитных бурь на оставшуюся часть лета. Ближайшая накроет Землю 12 августа, ее сила составит четыре балла, сообщил сайт «Узнай.ру».

Кроме того, 17 и 18 августа ожидаются геомагнитные возмущения мощностью пять баллов. Сильная буря в шесть баллов придет 21 и 22 августа.

Как рассказал психолог Роман Цветковский, метеочувствительным людям в такие периоды стоит отказаться от курения и кофе. Важно увеличить потребление воды и избегать стресса.

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека

Докс, доксинг и сват. Что это такое и как защитить себя в интернете

В Госдуме предложили запретить астрологов и тарологов. Почему они никуда не денутся?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте