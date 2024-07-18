Лаборатория солнечной астрономии: магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область
Магнитная буря будет бушевать в Ростовской области 20 июля. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Согласно сведениям организации, возмущение геомагнитного поля Земли достигнет уровня G1. Сила составит пять баллов из девяти возможных. Вероятность геомагнитного шторма крайне мала.
Ученые отметили, что возмущение магнитосферы начнет нарастать примерно в 15 часов.
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