Квартиры от «Самолета» стали доступны на Wildberries

Объединенная компания Wildberries и Russ в тестовом режиме запустила сервис продажи квартир в новостройках на базе маркетплейса. Первым партнером новой услуги стала группа компаний «Самолет».

Все параметры жилья оформили в привычном покупателям стиле. Кроме того, создатели сервиса организовали непосредственную обратную связь с застройщиком, чтобы можно было задать любой интересующий вопрос прямо из приложения.

«Рады, что совместно с Wildberries сделали процесс выбора, возможно, самой важной покупки в жизни каждого человека еще более удобным и быстрым», — заявила генеральный директор «Самолета» Анна Акиньшина.

Глава Объединенной группы Татьяна Ким оценила аудиторию маркетплейса в 80 миллионов человек. По ее словам, на сайт приходят за стройматериалами, крупной бытовой техникой и даже автомобилями, поэтому новый сервис станет логичным продолжением политики маркетплейса.

«Я уверена, что и в случае с недвижимостью будущее — за цифровыми платформами. А наши клиенты оценят удобство выбора недвижимости в привычном для них интерфейсе», — подчеркнула она.