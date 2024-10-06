Квартиры на вторичном рынке в Петербурге подешевели в сентябре

В сентябре текущего года стоимость квартир на вторичном рынке в четырех крупных российских городах — Перми, Челябинске, Петербурге и Волгограде — снизилась. Об этом сообщили «Известия» , ссылаясь на Ильдара Хусаинова, директора компании «Этажи».

Эксперт отметил, что в последние три месяца наблюдается стабильное снижение средней цены за «квадрат» жилья. Он подчеркнул, что такая ситуация объясняется дефицитом покупателей, имеющих необходимую сумму для приобретения недвижимости. Текущие условия кредитования также не способствуют росту спроса, что влияет на общемировую тенденцию снижения цен.



В Петербурге за последний месяц средняя цена квадратного метра вторичного жилья упала на 0,5%. В Москве же стоимость осталась на прежнем уровне без значительных колебаний. На фоне этого в других российский городах, таких как Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Омск и Екатеринбург, напротив, наблюдается рост цен, добавила Gazeta.SPb.