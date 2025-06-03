Квартиры без кухонь начнут строить для молодых семей в России

В новых ЖК будут строить квартиры с ограниченной площадью кухни, потому что молодые семьи сейчас практически ничего не готовят. Об этом ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал председатель Комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.

«Я вот только сегодня разговаривал с одной уважаемой строительной компанией, которая мне сказала, что сейчас рассматривают новые комплексы, которые будут строить с ограничениями по площади кухни, потому что молодые семьи сейчас ничего не готовят», — заявил он.

Аничкин подчеркнул, что женщины стали меньше готовить, чаще еду заказывают, а на кухне просто разогревают. При этом хорошего в такой тенденции, по словам председателя комиссии, мало.

«Если мы говорим о традиционных ценностях семьи, то приготовление пищи — это очень важный процесс вообще в создании семейного климата. <…> Люди в процессе ужина или обеда обмениваются мнениями, подводят итоги дня. Это я вам классику говорю. Это не мое придуманное. Это то, что у нас в классической литературе описано», — заключил Аничкин.

Ранее о семейных ценностях высказался председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он раскритиковал блогеров и псевдопсихологов, которые пропагандируют разводы.