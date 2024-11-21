Квалифицированные кадры для отрасли НХП начнут готовить в Нижегородской области

В Нижегородской области возьмутся за подготовку квалифицированных кадров для отрасли народных художественных промыслов (НХП). Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соответствующее соглашение подписали на днях в рамках проведенияе III Международного форума «Содружество моды» в Петербурге. Документ предполагает, что в Нижегородской области создадут несколько образовательных площадок, которые будут базироваться в одном из местных предприятий НХП.

Власти региона подчеркнули, что крайне важно для развивать отрасль. А для этого необходимо готовить новое поколение специалистов.