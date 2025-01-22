Кузнецова: проблема увлечения подростков вейпами носит комплексный характер

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поделилась с Life мнением о том, что проблема увлечения подростков вейпами имеет комплексный характер. На ее взгляд, к ее решению необходимо подходить с разных сторон.

Собеседница отметила, что при возникновении проблем со здоровьем ребенка необходимо обращаться к специалистам, включая врачей и наркологов. Однако, помимо лечения, крайне важно разбираться в причинах, которые привели ребенка к вредным привычкам. Кузнецова подчеркнула сложность этой задачи, но отметила ее важность как для общества, так и для государства.

Возможно, ребенок попал в плохие компании или у него образовался негативный опыт в школе. Важно также учесть влияние среды на подростка, поскольку примеры хорошего поведения и интересные альтернативы дурным привычкам играют большую роль в формировании мировоззрения.