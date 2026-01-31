Кузбасские врачи рассказали, что узнать о состоянии больного после операции могут только доверенные лица

Кузбасские врачи больницы имени М. А. Подгорбунского поделились рекомендациями, как родственникам получить официальную информацию о пациентах после хирургического вмешательства. Об этом сообщил сайт vse42.ru .

Чтобы получить точные сведения о состоянии близкого человека, следует учитывать законодательство и соблюдать определенные правила. Данные о самочувствии больного предоставляются исключительно лицам, упомянутым в специальном документе — информированном согласии на медицинское вмешательство, подписанном самим пациентом при поступлении в стационар. Врачи не смогут раскрыть медицинские сведения другим заинтересованным лицам, даже по телефонному запросу.

Алгоритм действий для близких пациентов выглядит следующим образом: сначала выяснить номер отделения, где находится человек, а затем связаться с ответственным медицинским специалистом, ведущим лечение конкретного случая.