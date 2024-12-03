Кусок ракеты-носителя «Союз-2-1а» нашли в Якутии

В Якутии в лесу нашли фрагменты запущенной с космодрома Восточный ракеты

Фрагмент космической ракеты нашли в поле в Вилюйском районе в Якутии. Вес найденного куска составил 3,5 тонны, сообщила в Telegram-канале пресс-служба региональной службы спасения.

Находку идентифицировали как деталь ракеты-носителя «Союз-2-1а».

«Группа спасателей обнаружила в лесистой местности центральный блок топливного бака ракеты-носителя „Союз-2-1а“», — говорится сообщении.

Сотрудники экстренных служб взяли необходимые пробы для того, чтобы оценить опасность, которую могут представлять найденные фрагменты.

В ноябре две такие ракеты запустили с космодрома Восточный. По данным службы спасения, поиск остальных деталей ракет продолжится в мае 2025 года.

Ранее в Хабаровском крае обнаружили четыре боковых блока первой ступени ракеты «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту автоматическую станцию «Луна-25». В 2023 году Россия запустила к Луне свою автоматическую станцию впервые за почти полвека.