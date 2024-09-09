Курский чиновник отделался выговором за плакат с боевиком ВСУ в центре города

Выговором с занесением в личное дело исполняющего обязанности председателя комитета архитектуры и градостроительства мэрии Курска Дмитрия Казимирика закончился скандал с рекламным баннером военной службы по контракту, проиллюстрированный украинским военным. О наказании чиновника в Telegram-канале сообщил мэр Курска Игорь Куцак.

Действия чиновника градоначальник назвал вопиющей халатностью.

«В отношении исполняющего обязанности председателя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрия Казимирика объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера», — написал Куцак.

Представитель пресс-службы мэрии Курска в комментарии РИА «Новости» объяснил, что картинку для иллюстрации баннера взяли из интернета. Поэтому произошла путаница, но после начала скандала баннер демонтировали.

Издание «Курские новости» уточнило, что пользователи социальных сетей и Telegram-каналов обратили внимание на пиксельную расцветку формы держащего ребенка на плакате солдата. Она отличается от той, что носят российские военные. В ходе проверки выяснилось, что дизайнер использовал снимок украинского боевика.

Действующие более месяца на Курском направлении российские военные уничтожили более 11 тысяч украинских военных. Такие данные привела пресс-служба Минобороны в своей последней сводке. В ведомстве уточнили, что только за минувшие сутки ВСУ лишились до 240 человек личного состава.