Курские переселенцы столкнулись с проблемами при получении жилищных сертификатов

Жители курского приграничья не могут получить жилищные сертификаты из-за внутрисемейных конфликтов и роста цен на недвижимость. Об этом РБК сообщили в региональном аппарате уполномоченного по правам человека.

В 2024 году в аппарат омбудсмена поступило 684 жалобы от курских переселенцев, большая часть которых касалась вопросов имущества и жилья. Сложности зачастую возникали из-за того, что под правила получения сертификатов не попадали ситуации, в которых оказались местные жители.

С проблемами столкнулись некоторые многодетные семьи, входящие в категорию первоочередников. К уполномоченному по правам человека обратилась женщина, воспитывающая пятерых детей. Вместе с супругом она приобрела жилье в поселке Теткино и оформила его на маму. Жилье было разрушено при атаке ВСУ, однако его владелица — мать женщины — не входила в число льготников.

Орган местного самоуправления подтвердил факт проживания многодетной семьи в доме с момента его покупки. Дальше с помощью прокуратуры удалось добиться выплаты на приобретение жилья в первоочередном порядке. Семейство получит ее, как только поступит федеральный транш.

Также проблемы возникали с реализацией сертификата из-за роста цен на недвижимость. Выплата рассчитывается из стоимости одного квадратного метра, которую Минстрой установил на уровне 88 092 рублей. В аппарате омбудсмена подчеркнули, что население сообщает о том, что фактическая стоимость квадратного метра в Курской области превышает 98 тысяч рублей.