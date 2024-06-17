«Курочкин для вас». Российский депутат похвастался именными спинками на остановках

Депутат показал именные спинки на остановках с надписью «Курочкин для вас»

Депутат Дмитрий Курочкин опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» фото именных спинок на остановках общественного транспорта. Однако не все подписчики оценили уровень благоустройства и посоветовали заняться чем-то действительно стоящим.

«Продолжаем делать все возможное, чтобы наш район стал уютнее и безопаснее. Так, на днях установили спинки на скамьях остановок „Микрорайон „Щ“ и „Зеленая горка“», — сообщил чиновник в описании к фото, на котором видно, что к автобусной остановке прибили спинку с фразой «Курочкин для вас».

Там же он отметил, что на углу дома № 38 на улице Иванова установили светодиодный прожектор для освещения тротуара.

Один из пользователей в комментариях к посту поинтересовался, в чем, по мнению депутата, заключается благоустройство остановок.

«Две доски прибили (абсолютно ненужные), <…> зато на трафарет не поскупились», — возмутился мужчина.

Еще одна местная жительница заявила, что заняться нужно чем-то достойным. Но не уточнила, что именно имеет в виду.

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