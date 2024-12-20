«Курица растет быстрее, чем корова». Россиянам объяснили рост цен на продукты

Министр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев назвал причиной подорожания сливочного масла разбалансировку спроса и предложения. Об этом он сообщил в беседе с 360.ru.

По мнению чиновника, к росту цен на некоторые продукты привело то, что, когда на них вырос спрос, в стране не было необходимых запасов и ресурсов для их производства.

«Как только повысился спрос, запаса большого у нас не было, и возник рост цен», — сказал Пугаев.

Министр заявил, что быстро отрегулировать подорожание сливочного масла невозможно.

«Спрос на сливочное масло возрос, нужно было молока кратно больше. Чтобы новую ферму построить, это несколько миллиардов рублей, плюс коровы — от теленка до коровы — 2,5-3 года», — пояснил он.

Пугаев также объяснил, почему цены на подорожавшие в прошлом году яйца и мясо птицы отрегулировали быстрее, чем на сливочное масло в этом году.

«Курица растет гораздо быстрее, чем корова. Спрос на животный белок возрос, и производителям, чтобы этот спрос удовлетворить, нужно построить птицеводческое предприятие, чтобы яйцо или мясо птиц произвести. С молоком все еще сложнее — быстро догнать спрос предложением невозможно», — заявил министр.

Говоря о подорожании картофеля, Пугаев отметил другую причину роста цены. Он допустил, что в данном случае это может быть связано с небольшим урожаем корнеплода. При этом министр добавил, что в вопросе сельскохозяйственных культур урожайность и, как следствие, цены на овощи предсказать сложно из-за невозможности «нивелировать на 100% погодные риски».