«Самокат»: курьеры из Москвы предпочитают кофе и сладости

Столичные курьеры отдают предпочтение кофе и вафельным трубочкам. Об этом говорят результаты исследования онлайн-ретейлера «Самокат», с которым ознакомилась «Москва 24» .

В списке из семи наиболее популярных категорий товаров у курьеров-партнеров сервиса присутствуют замороженные закуски, шоколадные батончики, кофе, сладкие газированные напитки, питьевая вода, лапша быстрого приготовления и чипсы. Особой популярностью пользуются напитки с различными вкусовыми добавками.

Курьеры также выбирают продукты, которые не требуют длительного приготовления, такие как замороженная мини-пицца, пельмени и чебуреки. С начала 2026 года количество заказов в этой категории возросло на 46,6% по сравнению с концом 2025 года.

Среди сладостей востребованы вафельные трубочки, творожные сырки, суфле, маршмеллоу и пирожное «картошка». Предпочтения различаются в зависимости от пола. Мужчины чаще выбирают замороженные закуски, шоколадные батончики, сладкие газированные напитки, кофе и лапшу быстрого приготовления. Женщины, помимо перечисленного, предпочитают питьевую воду и глазированные сырки.

Регион также оказывает влияние на выбор. В Москве первое место по числу заказов занимает кофе, в Краснодарском крае он находится на втором месте, а в Свердловской области и Санкт-Петербурге — на третьем и пятом соответственно.