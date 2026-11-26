Курьеров, которые доставляют алкоголь по онлайн-заказам, предложили штрафовать на 50 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН .

Нелегальная продажа спиртного в интернете не прекращается: сколько бы сайтов ни закрывал Роскомнадзор, на их месте открываются новые, отметил эксперт. Бороться, по его словам, нужно не только с витринами, но и с «руками» схемы — курьерами, доставляющими алкоголь из нелегальных онлайн-магазинов. Легальных курьеров маркетплейсов инициатива не касается.

За содействие в поимке нарушителя предложено выплачивать половину взысканного штрафа: гражданам — 15 тыс. рублей, участковым — 10 тыс. рублей. Обращение направят Вячеславу Володину, Валентине Матвиенко, Михаилу Мишустину, Владимиру Колокольцеву и Нине Останиной.