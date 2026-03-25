Курьерам в Санкт-Петербурге хотят запретить ездить по тротуарам

Представители Госавтоинспекции и депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга обсудили возможность запрета для курьеров на передвижение по тротуарам на средствах индивидуальной мобильности. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Смольный.

По мнению депутата Законодательного Собрания Дмитрия Павлова, проблема не в качестве велосипедов, а в том, что на них гоняют по тротуарам. Парламентарии подчеркнули, что для автомобилей все прозрачно: существуют правила дорожного движения, места для остановки и последствия за нарушение законодательства. Поэтому было бы актуально пересадить доставщиков на автомобили, отметило радио Sputnik.

Замначальника 2-го отдела Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Павел Кузнецов считает, что если курьеры пересядут на автомобили, то жители города скажут только «спасибо» за то, что убрали этот транспорт с тротуаров.

Ранее в Санкт-Петербурге уже ограничили скорость движения по тротуарам до 10 километров в час, а в центре города и вовсе запретили появляться на средствах индивидуальной мобильности.