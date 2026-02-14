Курьер из Новокузнецка призвал людей быть добрее к доставщикам

В одном из новокузнецких пабликов социальной сети «ВКонтакте» появился эмоциональный пост от молодого курьера. Он поделился впечатлениями о работе и рассказал о трудностях, с которыми сталкивается при общении с клиентами. Об этом сообщил сайт «СтальМедиа» .

Молодой человек признался, что часто работает в сложных погодных условиях — в мороз, метель и гололед. По словам доставщика, он иногда надеется на чаевые, но не получает их. Клиенты часто реагируют на приветствие холодно, торопливо забирая заказ и закрывая дверь.

Курьер призвал людей быть добрее и напомнил, что работа доставщика тяжелая, особенно когда приходится трудиться с утра до ночи.